السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات السعودية توقيف يمني أعلن في مقطع فيديو أنه أدى العمرة لروح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، منتهكا بذلك أنظمة وتعليمات المناسك ومخالفا أحكام الشريعة الإسلامية.

وأثار الفيديو الذي صوره اليمني في المسجد الحرام بمكة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية التي تحظر رفع أي لافتات أو شعارات سياسية أو مذهبية أثناء أداء الحج أو العمرة.

وفي الفيديو ومدته لا تتجاوز 20 ثانية، ظهر الرجل بملابس الإحرام حاملا لافتة بيضاء كتب عليها بخط اليد: “العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية، نسأل الله أن يتقبّلها في الجنّة ومن الصالحين”.

وأثار المقطع غضب العديد من مستخدمي موقع “تويتر” الذين طالبوا السلطات بتوقيف صاحبه.

وإثر موجة الغضب هذه، أعلن جهاز الأمن العام السعودي في بيان نشره على موقع “تويتر” أنّ “القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام قبضت على مقيم يحمل الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يرفع لافتة داخل المسجد الحرام مخالفا بذلك أنظمة وتعليمات العمرة”.

وتابعت: “جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة”.

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