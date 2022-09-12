الركراكي: “مايمكنش نشوفو المنتخب بلا زياش لي كيبغي بلادو و هضرت معاه باش يتقاتل”
هبة بريس ـ رياضة
عقد وليد الركراكي الناخب الوطني الجديد للمنتخب المغربي ندوة صحفية صبيحة اليوم خصصت للكشف عن اللائحة المستدعاة للمسعكر التدريبي القادم الذي تتخله مبارتين وديتين بإسبانيا أمام الشيلي و الباراغوي.
و ضمت اللائحة عودة اللاعب حكيم زياش لصفوف الأسود و ذلك بعد أن غاب عنها في الآونة الأخيرة بسبب اختيارات المدرب السابق وخيد حاليلوزيتش.
و عن عودة المايسترو زياش، قال الركراكي: “حكيم لاعب كبير و محترف بفريق كبير هو تشيلسي الانجليزي و يلعب في بطولة قوية، و مايمكنش زياش مايكونش مع المنتخب و مايمكنش نشوفو المنتخب بلا زياش”.
و أضاف الركراكي: “زياش كيبغي بلادو بزاف، و هضرت معاه و غيكون حاضر معانا و طلبت منو يتقاتل بزاف باش يعاون دراري و يكون مزيان في المجموعة”.
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