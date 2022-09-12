الركراكي: “كاين لي ماختاريتوش فهاد اللائحة ولكن يقدر يكون معانا في المونديال”

هبة بريس ـ رياضة

كشف الناخب الوطني الجديد للمنتخب المغربي ، وليد الركراكي، عن قائمة الأسود للمعسكر التدريبي الذي ستتخله مبارتين إعداديتين بإسبانيا أمام كل من الشيلي و الباراغوي.

و ضمت لائحة الركراكي بعض التغييرات من خلال عودة أسماء غابت عن قوائم وحيد حاليلوزيتش فيما خلت من أسماء أخرى تعود الجمهور المغربي عليها رفقة المدرب السابق.

و بهذا الخصوص، قال وليد الركراكي: “كاين بزاف الأسماء لي هضرت معاهم، و هذا مكايعنيش أن لي ختاريتهم دبا هما لي غايمشيو معايا للمونديال، هادي غير لائحة أولية باش نشوف لعابة و لي كان مزيان غايبقا”.

و أضاف الركراكي: “باقي شوية الوقت على المونديال و ماغنظلمو حتى واحد، يقدر شي واحد كاين فهاد لائحة مايمشيش معانا للمونديال و يقدر شي واحد ماكاينش دبا في لاليست و لكن يقدر يكون حاضر معانا في قطر”.

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