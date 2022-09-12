الركراكي: “فجر و برقوق ماكاينينش و لي كان مزيان راه غيجي للمنتخب”

هبة بريس ـ رياضة

كشف وليد الركراكي الناخب الوطني المغربي قائمة اللاعبين الذين تقرر استدعاؤهم للمعسكر التدريبي القادمي و الذي ستتخله مبارتين وديتين بإسبانيا أمام الشيلي و الباراغوي.

و خلت لائحة الركراكي من بعض اللاعبين الذين تعود الجمهور المغربي على حضورهم مع وحيد خاليلوزيتش، و منهم أيمن يرقوق و فيصل فجر.

و بخصوص هذا الأمر، قال الركراكي: “ايلا شفتو ماكاينش فيصل فجر و ايمن برقوق في اللائحة دبا، لكن هذا ماكيعنيش أنهم مغيكونوش معنا مستقبلا”.

و زاد الركراكي قائلا: “المنتخب مفتوح في وجه الجميع و لي كان مزيان راه غايجي يلعب معانا”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0