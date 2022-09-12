لائحة الركراكي.. عودة بلهندة و زياش و رحيمي واستدعاء داري و بانون و شديرة والصابيري

هبة بريس ـ الدار البيضاء

كشف الناخب الوطني الجديد، وليد الركراكي، قائمة المنتخب المغربي المستدعاة للمعسكر التدريبي القادم و للمبارتين الوديتين اللتين ستجريان بملاعب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي أمام الشيلي و الباراغوي.

و ضمت اللائحة عددا من الأسماء التي غابت في فترة سابقة لأسباب مختلفة و في مقدمتها حكيم زياش و يونس بلهندة و سفيان رحيمي.

كما استدعى الركراكي في قائمة 31 لاعبا كل من أشرف داري و بدر بانون، فيما استدعى وليد شديرة الذي قدم مستويات جيدة في الآونة الأخيرة رفقة فريقه و كذا إلياس الصابيري.

و ضمت لائحة الأسود الجديدة خمسة لاعبين يمارسون بالبطولة الوطنية منهم حارسين اثنين و هم انس الزنيتي و رضى التكناوتي، و الظهيرين يحي عطية الله و حمزة الموساوي، فضلا على لاعب الوسط يحي جبران.

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