إجلاء آلاف السكان من خاركوف بعد إعلان روسيا تنفيذها عملية عسكرية خاصة

هبة بريس ـ وكالات

صرح رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خاركوف، فيتالي غانتشيف، لوكالات أنباء دولية، بأن حوالي 5 آلاف شخص تمكنوا من دخول الأراضي الروسية من المنطقة.

و أشار ذات المتحدث إلى أن 5 آلاف قد عبروا الحدود إلى روسيا، بينما لا يمكن تحديد عدد الذين تم إجلاؤهم نحو جمهورية لوغانسك الشعبية.

وكان غانتشيف قد صرح من قبل بأن السلطات بدأت في إجلاء السكان من مدن كوبيانسك وإيزيوم وشيفتشينكوفو وبالاكليا.

و أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها في بالاكليا وإيزيوم قد أعيد تموضعها في اتجاه دونيتسك، من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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