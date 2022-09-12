إجلاء آلاف السكان من خاركوف بعد إعلان روسيا تنفيذها عملية عسكرية خاصة

2022-09-12 / 10:34
0

هبة بريس ـ وكالات 

صرح رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خاركوف، فيتالي غانتشيف، لوكالات أنباء دولية، بأن حوالي 5 آلاف شخص تمكنوا من دخول الأراضي الروسية من المنطقة.

و أشار ذات المتحدث إلى أن 5 آلاف قد عبروا الحدود إلى روسيا، بينما لا يمكن تحديد عدد الذين تم إجلاؤهم نحو جمهورية لوغانسك الشعبية.

وكان غانتشيف قد صرح من قبل بأن السلطات بدأت في إجلاء السكان من مدن كوبيانسك وإيزيوم وشيفتشينكوفو وبالاكليا.

و أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها في بالاكليا وإيزيوم قد أعيد تموضعها في اتجاه دونيتسك، من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حكم العسكر ..حبس الصحافي حوام يعيد نقاش حرية الإعلام في الجزائر

حكم العسكر ..حبس الصحافي حوام يعيد نقاش حرية الإعلام…

2022-09-11 / 21:39
Photo of بايدن في ذكرى هجمات سبتمبر: حربنا ضد الارهاب مستمرة

بايدن في ذكرى هجمات سبتمبر: حربنا ضد الارهاب مستمرة

2022-09-11 / 21:16
Photo of الولايات المتحدة تكرم ضحايا اعتداءات 11 شتنبر الارهابية

الولايات المتحدة تكرم ضحايا اعتداءات 11 شتنبر الارهابية

2022-09-11 / 20:22
Photo of غوتيريش يدعو لدعم مالي ضخم وعاجل لباكستان

غوتيريش يدعو لدعم مالي ضخم وعاجل لباكستان

2022-09-11 / 18:53
Photo of دعوة الغزواني لحضور القمة العربية..رئيس وزراء الجزائر يحل بموريتانيا

دعوة الغزواني لحضور القمة العربية..رئيس وزراء الجزائر يحل بموريتانيا

2022-09-11 / 18:51
Photo of بايدن في ذكرى 11 سبتمبر: لن نستسلم في وجه من يريد إيذاءنا

بايدن في ذكرى 11 سبتمبر: لن نستسلم في وجه…

2022-09-11 / 17:43
Photo of جمعية يهودية ترفع دعوى ضد لابيد وغانتس لدى القضاء الألماني

جمعية يهودية ترفع دعوى ضد لابيد وغانتس لدى القضاء…

2022-09-11 / 15:29
Photo of وزير جزائري ..اعتقال بلقاسم دليل على استمرار استغلال العدالة لأغراض سياسية

وزير جزائري ..اعتقال بلقاسم دليل على استمرار استغلال العدالة…

2022-09-11 / 14:43
Photo of العراق..مصرع 14 إيرانيا في حادث قبل وصولهم كربلاء

العراق..مصرع 14 إيرانيا في حادث قبل وصولهم كربلاء

2022-09-11 / 13:58
Photo of رفضا للملاحظات المزعجة ..الجزائر تقرر تأجيل زيارة المقرر الأممي للحريات العامة

رفضا للملاحظات المزعجة ..الجزائر تقرر تأجيل زيارة المقرر الأممي…

2022-09-11 / 12:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق