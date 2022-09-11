تجديد الثقة في الغلبزوري على رأس حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشمال

هبة بريس - مكتب طنجة

جدد المئات من المؤتمرات والمؤتمرين الممثلين لأقاليم وعمالات جهة طنجة تطوان الحسيمة، الثقة في شخص عبد اللطيف الغلبزوري، أمينا عاما جهويا لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشمال.

وأجمع المؤتمرون خلال المؤتمر الجهوي الرابع للحزب، المنعقد بمدينة طنجة، تحت شعار ” تقوية الجبهة الداخلية سبيلنا لتعزيز المكتسبات وكسب الرهانات” على عبد اللطيف الغلبزوري لقيادة البام خلال المرحلة المقبلة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة ،

كما تم بالمناسبة تشكيل الأمانة الجهوية؛ والتي تضم في عضويتها ممثلين اثنين عن كل إقليم بالجهة. كما قدم كل إقليم لائحة من 24 عضوا (ة) وعضوة وتضم 14 اسما لعضوية اللجان السبع و 10 أسماء لعضوية المجلس الجهوي.

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