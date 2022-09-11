اتفاقية الغاء التأشيرة بين الطوغو والمغرب تدخل حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية بالطوغو عن دخول اتفاقية الغاء التأشيرة بين الطوغو والمغرب حيز التنفيذ الجمعة .

وقالت الوزارة في بيان » تنهي وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والطوغوليين بالخارج إلى علم المواطنين الطوغوليين أنه ابتداء من هذا اليوم يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي اتفاقية 21 يوليوز 2022 المتعلقة بالغاء التأشيرات لفائدة حاملي جوازات سفر عادية بين جمهورية الطوغو والمملكة المغربية » .

وفي هذا الصدد ، دعا وزير الشؤون الخارجية بالطوغو ، روبيرت دوساي ، أي مواطن يحل بالتراب المغربي إلى » الامثتال للقوانين والأنظمة المعمول بها داخل المملكة » .

يذكر أنه في يوليوز الماضي ، وقع وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والطوغوليين بالخارج ، روبيرت دوساي ، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، اتفاقية تتعلق بإلغاء التأشيرة لفائدة مواطني البلدين الحاملين لجوازات سفر عادية.

كما أن جمهورية الطوغو افتتحت قنصلية عامة بالداخلة كتأكيد على دعمها الثابت لسيادة المغرب على صحرائه ولوحدته الترابية .

ويعكس افتتاح هذه التمثيلية الدبلوماسية الدعم الثابت لجمهورية الطوغو للوحدة الترابية للمملكة المغربية ، والروابط المتينة التي تجمع بين قائدي البلدين ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس جمهورية الطوغو السيد فور ايسوزيما غناسينغبي .

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