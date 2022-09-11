العراق..مصرع 14 إيرانيا في حادث قبل وصولهم كربلاء

2022-09-11 / 13:58
0
هبة بريس _ وكالات

لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم، الأحد، في حادث تصادم بين حافلة تقل زوار إيرانيين وصهريج يحمل مشتقات نفطية متوجه لمحافظة كربلاء.

و نقلا عن مصادر صحفية ، فحادث المروع أسفر عن مقتل 14 زائرا إيرانيا كانوا متوجهين إلى كربلاء لزيارة أربعين الإمام الحسين، حيث وقع في محافظة بابل من ناحية الشوملي جنوبا.

ويقول نفس المصدر ان الحافلة التي تقل الزوار الإيرانيين اصطدمت بمقطورة تحمل مشتقات نفطية مما أدى إلى احتراق المركبتين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رفضا للملاحظات المزعجة ..الجزائر تقرر تأجيل زيارة المقرر الأممي للحريات العامة

رفضا للملاحظات المزعجة ..الجزائر تقرر تأجيل زيارة المقرر الأممي…

2022-09-11 / 12:51
Photo of مصر.. الإعدام لقاض قتل زوجته بعد أن هددت بكشف فساده

مصر.. الإعدام لقاض قتل زوجته بعد أن هددت بكشف…

2022-09-11 / 12:21
Photo of رحلة مدتها 6 ساعات.. نعش الملكة إليزابيث يغادر إلى إدنبرة

رحلة مدتها 6 ساعات.. نعش الملكة إليزابيث يغادر إلى…

2022-09-11 / 10:40
Photo of بلحظات الصمت والعمل التطوعي.. أميركيون يحيون ذكرى 11 سبتمبر

بلحظات الصمت والعمل التطوعي.. أميركيون يحيون ذكرى 11 سبتمبر

2022-09-11 / 09:33
Photo of سيناريو غير مسبوق.. صعود اليمين في انتخابات السويد

سيناريو غير مسبوق.. صعود اليمين في انتخابات السويد

2022-09-11 / 09:17
Photo of جنازة الملكة إليزابيث الثانية ستقام في 19 شتنبر

جنازة الملكة إليزابيث الثانية ستقام في 19 شتنبر

2022-09-10 / 22:43
Photo of بلجيكا ..ادانة وزير اتهم ادارة مسجد ببروكسيل بالتخابر لصالح المغرب

بلجيكا ..ادانة وزير اتهم ادارة مسجد ببروكسيل بالتخابر لصالح…

2022-09-10 / 19:06
Photo of رويترز : نقص الغذاء في تونس مع فراغ الرفوف في المحلات التجارية يهدد “بثورة جياع”

رويترز : نقص الغذاء في تونس مع فراغ الرفوف…

2022-09-10 / 18:11
Photo of رسميا… إعلان تشارلز الثالث ملكا لكندا بحفل في أوتاوا

رسميا… إعلان تشارلز الثالث ملكا لكندا بحفل في أوتاوا

2022-09-10 / 17:54
Photo of المرزوقي: “تونس اليوم مثل حافلة بلا فرامل يقودها سكران”

المرزوقي: “تونس اليوم مثل حافلة بلا فرامل يقودها سكران”

2022-09-10 / 17:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق