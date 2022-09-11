العراق..مصرع 14 إيرانيا في حادث قبل وصولهم كربلاء

هبة بريس _ وكالات

لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم، الأحد، في حادث تصادم بين حافلة تقل زوار إيرانيين وصهريج يحمل مشتقات نفطية متوجه لمحافظة كربلاء.

و نقلا عن مصادر صحفية ، فحادث المروع أسفر عن مقتل 14 زائرا إيرانيا كانوا متوجهين إلى كربلاء لزيارة أربعين الإمام الحسين، حيث وقع في محافظة بابل من ناحية الشوملي جنوبا.

ويقول نفس المصدر ان الحافلة التي تقل الزوار الإيرانيين اصطدمت بمقطورة تحمل مشتقات نفطية مما أدى إلى احتراق المركبتين.

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