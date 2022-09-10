فنسنت فان كويكنبورن

بلجيكا ..ادانة وزير اتهم ادارة مسجد ببروكسيل بالتخابر لصالح المغرب

2022-09-10 / 19:06
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هبة بريس - متابعة

ادانت محكمة في بروكسل وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن، بسبب اتهامات للمسؤولين عن الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا وادارة مسجد بروكسيل الكبير بالتخابر لصالح المغرب.

وتقدمت السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا (EMB) بشكوى ضد وزير العدل ، فنسنت فان كويكنبورن ، أمام المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان ، بسبب الانتهاك المستمر للدستور البلجيكي.

وقالت EMB في بيان لها: “حتى بعد إدانة وزير العدل من قبل محكمة بروكسل الابتدائية لارتكابه انتهاكًا خطيرًا لحرية الدين وحرية تكوين الجمعيات ، يواصل الوزير إهانة الهيئة الممثلة للإسلام في بلجيكا بشكل علني”.

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‫9 تعليقات

  5. بلاد الحق والقانون وزير تطاول على المسلمين وما على القضاء سوى إدانته..

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