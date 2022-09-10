رئيس “الكاف”: مستقبل كرة القدم المغربية سيكون أكثر إشراقا 

هبة بريس

أكد رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي، أن كأس السوبر الإفريقي، الذي سيجمع مساء السبت بين الوداد ومواطنه نهضة بركان على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، هو نتيجة استثمار والتزام متواصل للمغرب للنهوض بمجال كرة القدم.

وقال موتسيبي في تصريح للصحافة عقب وصوله اليوم الأحد إلى مطار الرباط -سلا لحضور هذه المباراة “تنافس فريقان من نفس البلد على كأس السوبر الحالية، هو نتيجة استثمار قام به المغرب لعدة سنوات. أنا على يقين أن مستقبل كرة القدم المغربية سيكون أكثر إشراقا “.

وأضاف موتسيبي أن المغرب استثمر في كرة القدم للشباب منذ عدة سنوات، مذكرا بأن المملكة نظمت في يوليوز الماضي أفضل نسخة لكأس الأمم الأفريقية للسيدات في تاريخ المسابقة.

و من هذا المنطلق، شدد موتسيبي على أنه يتعين على “54 دولة أفريقية،المنضوية تحت لواء الـكاف، أن تنسج شراكة مماثلة بين قيادة الدولة والحكومة والشعب”، معربا في هذا السياق عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الدعم الموصول لجلالته لقطاع الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص.

وأضاف ” جئت إلى المغرب لتشجيع أفضل ناديين في إفريقيا. ستكون المواجهة بين الوداد الرياضي و نهضة بركان، طبقا كرويا ممتعا، أتمنى لهم الأفضل “، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل في حد ذاته “أجمل واجهة لكرة القدم المغربية والأفريقية”.

و في معرض حديثه عن جديد مونديال قطر 2022، قال موتسيبي” لقد وصلت للتو من قطر، حيث حضرت حفل افتتاح ملعب لوسيل. أنا فخور برؤية المغرب والكاميرون والسنغال وغانا وتونس يمثلون إفريقيا في هذا العرس العالمي “.

يذكر أن مباراة السوبر الإفريقي بين الوداد الرياضي ونهضة بركان، سيحتضنها مركب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، مساء السبت انطلاقا من الثامنة مساء.

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