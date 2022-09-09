الحسيمة.. الأمن يجهض عملية للهجرة السرية

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 09 شتنبر الجاري، من إحباط عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية وتوقيف مرشحين اثنين للهجرة السرية.

وقد تم إجهاض هذه العملية بالشريط الساحلي المحاذي لمنطقة “سيدي العابد” ضواحي مدينة الحسيمة، حيث أسفرت عمليات التمشيط المنجزة عن ضبط مرشحين للهجرة السرية، وذلك أثناء استعدادهما للمشاركة في عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية.

وقد أسفرت عمليات التفتيش والحجز المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز قارب مطاطي مزود بمحرك نفاث ومجموعة من سترات النجاة وعدد من البراميل التي تحتوي على وقود البنزين، فضلا عن حجز معدات للملاحة البحرية ومتعلقات شخصية لدى الموقوفين.

وقد تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في تنظيم هذا النشاط الإجرامي.

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