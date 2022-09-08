برنامج فرصة .. لجان التمويل صادقت إلى حد الآن على 452 مشروع

2022-09-08 / 18:15
3
هبة بريس _ الرباط

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن اللجان الجهوية لتمويل برنامج “فرصة” صادقت على تمويل 452 مشروعا إلى حد الآن.

وقال السيد بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن اللجان الجهوية للبرنامج “انتقت زهاء 18 ألف مشروع قابل للمواكبة”، مبرزا أن اللجان الجهوية لتمويل “فرصة” تمكنت من تقييم احتياجات التمويل المعبر عنها من طرف أول دفعة لحاملي المشاريع، وصادقت على تمويل 452 مشروعا.

وسجل أن متوسط التمويل المطلوب يبلغ 93 ألف درهم، بما في ذلك منحة الـ10 آلاف درهم، مؤكدا أن الحكومة قامت بتعبئة الميزانية المخصصة لهذه الغاية، ومشيرا إلى أنه سيتم تمويل أكثر من 450 حامل مشروع ابتداء من الأسبوع المقبل.

وفي ما يخص مقاربة النوع، أكد الوزير أن النساء حاملات المشاريع يمثلن نسبة 20 في المائة من المشاريع المنتقاة (3432)، موضحا أن هاته المشاريع تهم مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والتجارة والسياحة والنسيج وغيرها.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير الطاقة النيجيري يحسم الجدل بشأن أنبوبي الغاز مع الجزائر والمغرب 

وزير الطاقة النيجيري يحسم الجدل بشأن أنبوبي الغاز مع…

2022-09-08 / 19:22
Photo of قطر 2022..إعادة تشغيل الخط المباشر الرابط بين الدار البيضاء والدوحة

قطر 2022..إعادة تشغيل الخط المباشر الرابط بين الدار البيضاء…

2022-09-08 / 18:21
Photo of الحكومة تصادق رسميا على إحداث منطقة التسريع الصناعي لفاس مكناس

الحكومة تصادق رسميا على إحداث منطقة التسريع الصناعي لفاس…

2022-09-08 / 15:34
Photo of وزارة الفلاحة ..صادرات الحوامض سجلت حجما قياسيا

وزارة الفلاحة ..صادرات الحوامض سجلت حجما قياسيا

2022-09-07 / 21:50
Photo of أسعار الغاز في أوروبا تهبط دون 2130 دولارا

أسعار الغاز في أوروبا تهبط دون 2130 دولارا

2022-09-07 / 18:36
Photo of أسعار النفط تنخفض إلى دون 90 دولارا للبرميل

أسعار النفط تنخفض إلى دون 90 دولارا للبرميل

2022-09-07 / 15:12
Photo of إسرائيل: افتتاح بعثتنا التجارية في المغرب العام المقبل

إسرائيل: افتتاح بعثتنا التجارية في المغرب العام المقبل

2022-09-07 / 11:13
Photo of مربو الدجاج الأحمر يطالبون مصنعي الأعلاف بخفض الأسعار وتحسين الجودة

مربو الدجاج الأحمر يطالبون مصنعي الأعلاف بخفض الأسعار وتحسين…

2022-09-06 / 22:34
Photo of ب1,02 مليار درهم.. الجالية المغربية تتصدر المساهمين في الاستثمارات الأجنبية

ب1,02 مليار درهم.. الجالية المغربية تتصدر المساهمين في الاستثمارات…

2022-09-06 / 15:19
Photo of الOCP : رقم معاملات زاد عن 56 مليار درهم

الOCP : رقم معاملات زاد عن 56 مليار درهم

2022-09-05 / 18:26

‫3 تعليقات

  3. برنامج فاشل كسابقه انطلاقة دايرين ليك العراقيل والمستحيل بإستثناء باك صاحبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق