تضارب المصالح يدفع محكمة البيضاء لمباشرة مسطرة عزل نائب رئيس جماعة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

باشرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء مسطرة عزل منتخب بإحدى جماعات الجهة و ذلك بناءا على طلب ملتمس تقدم به عامل إقليم برشيد بسبب تضارب المصالح.

و في التفاصيل ، شرعت المحكمة الإدارية بالبيضاء في مسطرة عزل أحد نواب رئيس جماعة قروية بإقليم برشيد و ذلك على خلفية عدم التزامه بمذكرة وزارة الداخلية الخاصة بتنازع المصالح و التشبث بالمنصب.

و يعود سبب تطبيق مسطرة العزل لعدم استجابة المستشار الجماعي للمذكرة الوزارية حيث أنه يستغل بشكل شخصي عددا من المحلات التجارية التابعة لذات الجماعة التي هو عضو بها.

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