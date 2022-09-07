وزارة التعليم العالي ..هذه حقيقة الاتفاق “المزعوم” مع الجهات الأوكرانية

2022-09-07 / 22:09
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هبة بريس _ الرباط

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الأربعاء، في بيان حقيقة أنه “على إثر تداول بعض المنابر الإعلامية لخبر يخص اتفاقا مزعوما مع الجهات الأوكرانية لعملية “إلحاق أكاديمي للطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا في الجامعات المغربية من أجل إتمام مسارهم الجامعي بالمقرر الأوكراني وبمقابل مادي”، وتنويرا للرأي العام الوطني، تنفي الوزارة نفيا قاطعا هذه الأخبار الزائفة التي لا أساس لها من الصحة”.

واشارت الوزارة في ذات البيان أن”البلاغات والإعلانات ذات العلاقة بموضوع الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، تصدر عنها بشكل رسمي، ويتم نشرها بالقنوات الرسمية التابعة لها، وكذا عبر وسائل الإعلام العمومي”، مضيفة أنها”إذ تقدم هذا التوضيح، فإنها تدعو المواطنات والمواطنين إلى تحري الحقيقة والتأكد من صحة الأخبار قبل تداولها

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