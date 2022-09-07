كورونا بالمغرب.. تسجيل 17 إصابة جديدة

2022-09-07 / 16:45
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 37 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و770 ألف و612 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و389 ألف و764 شخصا، مقابل 24 مليون و896 ألف و616 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 43 ألف و092 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و597 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و53 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء- سطات (5)، وفاس مكناس (3)، والرباط سلا القنيطرة (2)، وطنجة تطوان الحسيمة (2)، والشرق (2)، وسوس ماسة (1)، ودرعة تافيلالت (1)، ومراكش آسفي (1).

وأضاف المصدر ذاته أن حالة الوفاة الوحيدة سجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة، ليبلغ إجمالي الوفيات 16 ألف و275 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 269 حالة، في ما تم تسجيل حالة واحدة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 10 حالات، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,19 في المائة.

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