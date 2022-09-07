الرباط.. عملية جراحية ناجحة لطفل مصاب بتشوه شق الشفة

هبة بريس

تتبع المشاركون في المؤتمر الأول لإفريقيا الناطقة بالفرنسية حول التكفل المتكامل بتشقق الشفة والحنك عملية جراحية في هذا التخصص الطبي أجريت ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، بفضل شراكة مع المنظمة غير الحكومية (سمايل ترين).

ويحدث التشقق على مستوى الشفة أو الحنك عندما تفشل أجزاء ومكونات معينة من الجسم في الاندماج معا أثناء نمو الجنين.

وأبرز البروفيسور رشيد أولحيان المختص في جراحة الأطفال، في تصريح للقناة الإخبارية (إم 24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه أجرى ” بنجاح عملية جراحية لطفل يعاني من تشوه شق الشفة والحنك ” لإعادة البسمة إليه.

وأوضح أن العملية، التي أجريت على هامش المؤتمر الأول لإفريقيا الناطقة بالفرنسية حول التكفل المتكامل بتشقق الشفة والحنك، هي ثمرة تفاعل ناجح بين مختلف الشركاء من أجل صحة الأطفال الذين يعانون من هذا التشوه الخلقي، وأسرهم.

وقد تم نقل هذا التدخل الجراحي مباشرة إلى المؤتمرين الملتئمين بجامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة، الذين تفاعلوا مع الطاقم الطبي داخل غرفة العمليات بمصحة (السفراء) شريكة منظمة (سمايل توين) منذ سنة تقريبا.

وحسب البروفيسور أولحيان، العضو باللجنة العلمية لهذه المنظمة، فإن العملية جرت في ظروف جيدة بفضل دعم (سمايل ترين) والمصحة الشريكة وجامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة ووزارة الصحة والحماية والاجتماعية وهيئة الأطباء.

واعتبر ، من جهة أخرى ، أن المؤتمر الأول لإفريقيا الناطقة بالفرنسية حول التكفل المتكامل بتشقق الشفة والحنك، شكل فضاء للم مختلف الأطباء المتخصصين الأفارقة بهدف تقاسم التجارب وإغناء الممارسات والمعارف.

من جهتها، أبرزت الدكتورة بنيس صباح، مديرة مصحة ( السفراء )، في تصريح مماثل، أن “هذه الشراكة مع (سمايل ترين) تتيح للأسر المعوزة الاستفادة من تبرعات المنظمة غير الحكومية والولوج إلى عمليات الشفة والحنك المشقوق “.

وناقش المشاركون، خلال هذا المؤتمر، العديد من المواضيع منها ” الجينات وتشقق الشفة وعلم الوراثة” و”التخدير الآمن” و”تحسين الولوج إلى الرعاية الجراحية بفضل تطبيق متنقل ومبتكر”.

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