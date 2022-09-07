الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
الملك محمد السادس

الملك يشيد ب”العلاقات الممتازة” بين المغرب والبرازيل

2022-09-07 / 12:19
0
هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد جايیر بولسونارو، رئيس الجمهورية الفدرالية للبرازيل، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

ومما جاء في هذه البرقية “في غمرة احتفال الجمهورية الفدرالية للبرازيل بعيد استقلالها، يطيب لي، أن أبعث إلى فخامتكم بأحر التهاني، وأطيب المتمنيات لكم شخصيا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب البرازيلي باطراد الازدهار والنماء”.

وأشاد جلالة الملك، بهذه المناسبة، بما يربط المملكة المغربية والجمهورية الفدرالية للبرازيل من علاقات ممتازة قائمة على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، وكذا بما يجمعهما من شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تعد بتعاون بناء ومثمر في مختلف المجالات.

وأكد جلالة الملك للرئيس البرازيلي الحرص القوي لجلالته “على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا، ويوطد جسور التضامن والتكامل جنوب-جنوب”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الأحرار” ينوه بمبادرات الحكومة لدعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين

“الأحرار” ينوه بمبادرات الحكومة لدعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين

2022-09-07 / 10:51
Photo of وزيرة: المغرب يضطلع بدور مهم في علاقات سلوفينيا والاتحاد الأوروبي مع جنوب حوض المتوسط

وزيرة: المغرب يضطلع بدور مهم في علاقات سلوفينيا والاتحاد…

2022-09-07 / 10:06
Photo of بوريطة يؤكد: موقفنا من استقبال قيس سعيد لزعيم البوليساريو لم يتغير

بوريطة يؤكد: موقفنا من استقبال قيس سعيد لزعيم البوليساريو…

2022-09-07 / 09:12
Photo of اعتباطية دبلوماسية تعمق عزلة النظام الجزائري

اعتباطية دبلوماسية تعمق عزلة النظام الجزائري

2022-09-06 / 22:09
Photo of عقد القمة العربية المقبلة رسميا يومي 1 و 2 نونبر المقبلين

عقد القمة العربية المقبلة رسميا يومي 1 و 2…

2022-09-06 / 19:36
Photo of ” الجامعة العربية” تعلن تسوية الخلاف المغربي التونسي بشأن تيكاد

” الجامعة العربية” تعلن تسوية الخلاف المغربي التونسي بشأن…

2022-09-06 / 18:32
Photo of “الجامعة العربية” تثمن مبادرة المغرب في التصدي ل” تجنيد الأطفال “

“الجامعة العربية” تثمن مبادرة المغرب في التصدي ل” تجنيد…

2022-09-06 / 18:23
Photo of الجزائر ترسل مبعوثا خاصا للملك لحضور القمة العربية

الجزائر ترسل مبعوثا خاصا للملك لحضور القمة العربية

2022-09-06 / 17:50
Photo of لجنة وزارية عربية تجدد تضامنها مع المغرب في مواجهة تدخلات النظام الإيراني

لجنة وزارية عربية تجدد تضامنها مع المغرب في مواجهة…

2022-09-06 / 17:34
Photo of صندوق الأمم المتحدة للسكان يصادق على برنامج التعاون الجديد مع المغرب

صندوق الأمم المتحدة للسكان يصادق على برنامج التعاون الجديد…

2022-09-06 / 17:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق