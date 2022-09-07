بدعم من المغرب.. الكوت ديفوار تطلق مركزا لرصد وتتبع البرامج

هبة بريس

أنشأت الكوت ديفوار، بدعم من المغرب، مركزا لرصد وتتبع البرامج السمعية البصرية الخاص بهيئة التقنين الإيفوارية.

وتم افتتاح هذا المركز اليوم الثلاثاء في أبيدجان، وهو مجهز بحلول برمجيات مراقبة البرامج التي طورتها HACA Media Solutions الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المغربية، وتعد موضوع براءة اختراع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وتم إقامة هذا المركز من قبل الفرق التقنية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المغربية في إطار اتفاقية إطار للشراكة بين هيئتي التقنين المغربية والإيفوارية.

ومن شأن تزويد المركز الإيفواري الجديد الخاص برصد وتتبع البرامج السمعية البصرية بهذه البرمجية المعلوماتية الفعالة، والمستخدمة كذلك من قبل حوالي عشر هيئات إفريقية نظيرة، أن يتيح له رصد وتتبع البرامج التي تبثها 60 خدمة إذاعية و12 خدمة تلفزية بأبيدجان، على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، علاوة على البرامج التي تبثها 36 خدمة إذاعية أخرى بمنطقتي بواكي وكوروغو.

وقد جرت مراسم الافتتاح بحضور على الخصوص وفد من الهيئة العليا للسمعي البصري برئاسة السيدة لطيفة أخرباش، وسفير جلالة الملك بالكوت ديفوار السيد عبد الملك الكتاني، والعديد من الشخصيات الإعلامية والسياسية الإيفوارية.

كما شارك وفد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة للمراقبة القانونية المنعقد يوم الاثنين في أبيدجان.

وتم إنشاء هذه اللجنة من قبل الهيئتين المغربية والإيفوارية بهدف تنسيق وتوحيد جهودهما لتوقع التطورات التنظيمية التي تؤثر على وسائل الإعلام في سياق العولمة ورقمنة الاتصالات.

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