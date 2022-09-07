إقبال كثيف من مغاربة العالم على اقتناء تذاكر وديتي الأسود بإسبانيا

هبة بريس ـ رياضة

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الخميس الماضي عن انطلاق عملية بيع تذاكر مبارتي المنتخب المغربي الوديتين، أمام كل من الشيلي والباراغواي.

المبارتين ستجمعان كتيبة وليد الركراكي، الناخب الوطني، بمنتخبي الشيلي يوم الجمعة 23 شتنبر بمدينة برشلونة، و كذا بمنتخب الباراغواي يوم الثلاثاء 27 من الشهر ذاته بمدينة إشبيلية.

و شهدت عملية بيع تذاكر المبارتين الوديتين إقبالا كثيفا من طرف أبناء الجالية و خاصة القاطنين في إسبانيا حيث يتوقع أن تمتلئ مدرجات الملعبين الذين سيحتضنان اللقاء بالجماهير المغربية.

و عودتنا الجماهير المغربية على الحضور بكثافة في اللقاءات التي يجريها الأسود في الديار الأوروبية و تبقى مباراة المغرب و فرنسا الودية في نونبر من سنة 2007 ب”سطاد دو فرانس” و كذا مباريات مونديال روسيا شاهدين على حجم الدعم الجماهيري الذي يلقاه المنتخب المغربي من طرف الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

*الصورة من الأرشيف

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