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وزيرة: المغرب يضطلع بدور مهم في علاقات سلوفينيا والاتحاد الأوروبي مع جنوب حوض المتوسط

2022-09-07 / 10:06
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هبة بريس

أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، الثلاثاء، أن المغرب يضطلع بدور مهم على مستوى علاقات سلوفينيا والاتحاد الأوروبي مع الضفة الجنوبية لحوض المتوسط.

وقالت تانيا فايون في تغريدة على “تويتر ” عقب مباحثات بالقاهرة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة إن ” المغرب يلعب دورا مهما في علاقات سلوفينيا والاتحاد الأوربي مع جنوب حوض المتوسط والقارة الإفريقية بصفة عامة “.

وأضافت ” نحن أيضا شركاء نتقاسم نفس الرؤى داخل الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط “.

وجاءت مباحثات ناصر بوريطة وتانيا فايون على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية حيث تقدمت الوزيرة السلوفينية بطلب دعم المجموعة العربية لترشيح بلادها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي لسنتي 2024- 2025.

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