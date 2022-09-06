الضغوط المهنية تدفع أطباء المغرب لتنظيم وقفة احتجاجية بمختلف المستشفيات

2022-09-06 / 12:19
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تفاعلا مع واقعة وفاة أحد الأطباء المقيمين كان يشتغل بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء بطريقة غير عادية، قرر أطباء المملكة تنظيم وقفة احتجاجية بمختلف المستشفيات.

و قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين بالمغرب دعوة كافة الأطر الطبية لخوض وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء للفت الانتباه للوضع المزري و المأساوي الذي باتت تعيشه هاته الفئة.

و اعتبرت اللجنة السالفة الذكر أن الأطباء سواءا الداخليين أو المقيمين يعيشون ضغوطا مهنية رهيبة و حيفا كبيرا كان من تداعياته واقعة وفاة زميلهم الذي قضى نحبه في ظروف ما زال يشوبها الكثير من الغموض حسبهم.

*الصورة من الأرشيف

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