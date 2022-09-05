الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا “أرض طلوع الشمس”

2022-09-05 / 11:36
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبدو أن روسيا ستحرم اليابان ليس فقط من الأمل في الكوريل، بل أيضًا من الاسم الثاني للبلاد (أرض طلوع الشمس).

وأوضح بوتين: “شرق اليابان – نيوزيلندا، وشرق نيوزيلندا – تشوكوتكا الروسية”.

وأضاف إن “بلد طلوع الشمس هو روسيا”.

وكان قد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى إقليم كامتشاتكا، حيث سيشارك في منتدى بيئي للشباب وسيعقد اجتماعًا حول تنمية المنطقة.

كما سيجري الرئيس الروسي محادثة مع رئيس المنطقة فلاديمير سولودوف.

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تعليق واحد

  1. انا احيي هاذا الرجل الذي انقد روسيا وجعلها اقوى… تحياتي لكل من يخدم بلده بصدق واستماتة… ليس كاللصوص اللذين يسرقون خيرات بلدانهم…
    عاش جلالة الملك محمد السادس… الوحيد عندنا لي كيبغي الخير للبلاد وللشعب…

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