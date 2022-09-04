كوريا الجنوبية ..تحذيرات بشأن إعصار “هينامنور”

2022-09-04 / 22:39
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هبة بريس - وكالات

أصدر المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية، الأحد، تحذيرات أولية بشأن إعصار “هينامنور”، الذي يتوقع أن يصل البلاد يوم الاثنين.

ووفقا للمقر المركزي صدرت تحذيرات أولية للطقس في مدن كوانغجو وبوسان ودايغو وأولسان الجنوبية، وفي إقليمي جولا الجنوبي والشمالي وإقليم كيونغ سانغ الجنوبي الخامسة، مضيفا أن هذه التحذيرات تأتي بعد يوم من إصدار تحذير بشأن جزيرة جيجو.

من جهتها، قالت إدارة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يصل إعصار هينامنور إلى المياه قبالة جزيرة جيجو هذا الأسبوع باعتباره إعصارًا “فائق القوة”، وهو الأقوى على مقياس من أربع مستويات.

وحسب المصدر ذاته فمن المتوقع أن يصل الإعصار، الحادي عشر هذا العام، إلى المياه على بعد 460 كيلومترًا جنوب-جنوب غرب جزيرة جيجو الجنوبية في حوالي الساعة 9 صباح الاثنين، ويبلغ الضغط الجوي في مركزه 920 هكتوباسكال ويتحرك بسرعة رياح قصوى تبلغ 54 مترًا في الثانية.

وبحلول التاسعة مساء الاثنين، يتوقع وصول الإعصار إلى المياه على بعد 180 كيلومترا جنوب وجنوب غرب جيجو، كإعصار “قوي جدا” قبل أن يتحرك شمالا إلى 20 كيلومترا شمال -شمال غرب مدينة بوسان بحلول التاسعة صباح الثلاثاء، وفقا لإدارة الأرصاد.

ويتوقع أن تضعف قوة الإعصار عند وصوله إلى بوسان إلى مستوى “قوي”، حيث سيبلغ الضغط الجوي في مركزه 950 هكتوباسكال وتبلغ سرعة رياح قصوى 43 مترًا في الثانية، مما يجعله أقوى إعصار على الإطلاق يضرب اليابسة في كوريا الجنوبية.

وتعرضت أجزاء من البلاد لهطول الأمطار اليوم الأحد نتيجة لاقتراب الإعصار، الذي يتحرك شمالا من المياه على بعد 320 كيلومترا شرق-شمال شرق تايبيه بتايوان.
وكانت الحكومة الكورية قد رفعت يوم السبت التحذير من الإعصار بمقدار درجة من “الأزرق” الى “الأصفر” .

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