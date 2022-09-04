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بعد ان سعت لتعيين “بوقادوم ” مبعوثا أمميا جديدا..هزيمة قاسية للجزائر في ليبيا

2022-09-04 / 20:03
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هبة بريس - الرباط

اختار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السنغالي عبد الله باتيلي ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم فيها , خلفا للسلوفاكي يان كوبيش، وهو مايشكل هزيمة قاسية للجزائر التي سعت منذ أشهر الى تعيين مرشحها صبري بوقادوم مبعوثا امميا الى ليبيا وسط رفض كبير من طرف دول عربية مؤثرة .

بيان للامم المتحدة قال إن باتيلي يجلب بتعيينه في المنصب خبرة تزيد عن 40 عاما شغل خلالها مناصب ضمن حكومته الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة، الامر الذي قطع الطريق امام مساعي جزائرية حثيثة لتعيين بوقادوم مبعوثا امميا في محاولة لرسم معالم مشهد ليبي يتماشى وأطماع المؤسسة العسكرية الحاكمة بالجزائر .

بدورها، رحبت المملكة المغربية عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتعيين معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة للسيد عبد الله باتيلي ممثلا خاصا له ورئيسا لبعثة الدعم للأمم المتحدة بدولة ليبيا.

المملكة المغربية أعربت عن دعمها الكامل للمبعوث الأممي الجديد، مؤكدة على استعدادها التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة لتوصل الأطراف الليبية للتوافقات الضرورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لتخطي الوضع الحالي.

مقترح تعيين صبري بوقادوم مبعوثاً أممياً في ليبيا ,واجهه رفض كبير بنفس الإصرار في الرفض الذي قوبل به قبل أكثر من عامين رمطان لعمامرة بعد تداول اسمه بقوة في ابانه لهذا المنصب وقد كان حينها خارج مناصب المسؤولية في الجزائر، وهو مايؤشر على فشل الدبلوماسية الجزائرية في اختراق المشهد الليبي في محاولة منها لعرقلة التوصل الى حل بين الاطراف الليبية.

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