غاب بوتين ..الآلاف يشيعون جثمان غورباتشوف إلى مثواه في موسكو

هبة بريس - وكالات

بعد إتمام مراسم الجنازة الرسمية بحضور آلاف المشيعين تم اليوم السبت (الثالث من أيلول/ سبتمبر 2022) دفن جثمان رئيس الدولة السوفيتية السابق ميخائيل غورباتشوف في موسكو.

وأفادت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن التابوت تم إنزاله في القبر على أنغام السلام الوطني الروسي مع آداء التحية العسكرية.

شيعت الجنازة في مقبرة المشاهير في دير نفوديفيتشي بموسكو. ودفن جثمان غورباتشوف الحائز على جائزة نوبل للسلام بجانب زوجته رايسا التي توفيت عام 1999 والتي كان قريبا جدا منها، وتأثر كثيرا برحيلها.

وتوفي آخر زعيم للاتحاد السوفييتي السابق وزعيم الحزب الشيوعي آنذاك، في موسكو يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز الحادية والتسعين عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0