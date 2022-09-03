شاب يصعد عمودا كهربائيا محاولا الانتحار

تازة ..شاب يحاول الانتحار باعتلائه عمود كهربائي ذي التيار المرتفع

2022-09-03 / 18:40
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هبة بريس - متابعة

أقدم شاب بمدينة تازة ، اليوم السبت، على محاولة انتحار بعد صعوده إلى أعلى عمود كهربائي وذلك على مستوى مدخل الملحة بطريق فاس .

وبحسب مصادر محلية فان الشاب هدد بالانتحار بلمسه الأسلاك الكهربائية ذات التيار العالي لأسباب مجهولة ، مطالبا بحضور السيد عامل تازة إلى عين المكان .

واستنفرت الواقعة السطات المحلية ومعها تقنيو المكتب الوطني للكهرباء الذين تدخلوا قبل حدوث الفاجعة .

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‫11 تعليقات

  1. من يريد الاتحال لاىيمثل بتلك المسرحية.اغلب الناس انتحروا دون ان يراهم احدة.وتسمع فلان انتحر.تلك الشاب ربما يعاني من امراض عقلية.

  2. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربما مشاكل عائلية مما أدى به إلى محاولة الانتحار

  3. ربما أنه حاصل على ديبلومات ودراسات عليا ممتازة جدا ولحد الآن لم يجد عملا يساعده على الزمن ولقمة العيش وعيشة راضية مرضية وهذا ما جعله يقوم بعملية انتحار

  4. اعتقد هناك وجود علاقة قوية بين السلوك الانتحاري والنزاعات العائلية والكوارث والعنف باشكاله والمعاملة داخل الادارات وكذالك الشعور بالعزلة وهذه العوامل هي التي تسبب في ارتفاع نسبة الانتحار في المغرب..

  5. تأتي رغبة الانتحار في بمدة قصيرة من الشعور بالعزلة واليأس وربما هذآ ما شعر به هذآ الشاب الذي كان سيذهب ضحية المجتمع المغربي… والذي كان على وشك الانتحار.

  6. كثرت بكثرة في الأواني الأخيرة ظاهرة الانتحار في المغرب والاسباب متعددة….ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  7. ربما أنه كان يعيش حالة نفسية واجتماعية واقتصادية متدهور وهذا ما جعله يقوم بعملية الانتحار.

  8. ربما أزمات مالية أو خلافات أسرية هي من تدفع إلى السلوك الانتحاري وهذا راجع إلى الحكومة هي من تتحمل المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية..

  9. البطالة والتشرد وقلة فرص العمل للشباب العاطل والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا هم من الاسباب التي تؤدي بشبابنا إلى اللجوء إلى السلوك الانتحاري.

  10. يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذه الظاهرة التي كثرت بكثرة في الأواني الأخيرة والاسباب متعددة وواضحة كوضوح الشمس..

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