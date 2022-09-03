تازة ..شاب يحاول الانتحار باعتلائه عمود كهربائي ذي التيار المرتفع

هبة بريس - متابعة

أقدم شاب بمدينة تازة ، اليوم السبت، على محاولة انتحار بعد صعوده إلى أعلى عمود كهربائي وذلك على مستوى مدخل الملحة بطريق فاس .

وبحسب مصادر محلية فان الشاب هدد بالانتحار بلمسه الأسلاك الكهربائية ذات التيار العالي لأسباب مجهولة ، مطالبا بحضور السيد عامل تازة إلى عين المكان .

واستنفرت الواقعة السطات المحلية ومعها تقنيو المكتب الوطني للكهرباء الذين تدخلوا قبل حدوث الفاجعة .

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0