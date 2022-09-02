قطر تكشف عن خطة مواجهة أعمال الشغب في المونديال

هبة بريس - وكالات

تمنى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فوز بلاده ببطولة كأس العالم، التي تستضيفها نهاية العام الجاري، كاشفا عن خطة للتعامل مع الجماهير ذات الحماس المفرط.

وقال الوزير في مقابلة نشرها موقع “الشرق” المحلي، الجمعة، إن “أي بطولة لها جوانبها الإيجابية والسلبية، وفيما يتعلق ببعض التصرفات السيئة لبعض المشجعين فهناك بروتوكول أمني صارم لضمان سلامة وأمن كل شخص في قطر، كما أن الدوحة ستتعاون مع العديد من البلدان في مجال التأمين خلال البطولة”.

وأضاف أن “قطر بلد مسالم، وأعتقد أن هؤلاء الذين يشعرون بالحماس المفرط عندما يرون هذه البيئة السلمية فإنهم سيتصرفون بسلام أيضا”.

وتابع “البطولة تعد أول حدث كبير بعد جائحة كورونا، وستساهم في جلب السعادة للجميع. قطر حريصة على استمتاع الضيوف بهذه الأجواء، وتركز على إعطاء تجربة مشاهدة ممتعة للجميع”.

وردًا على سؤال حول من يعتقد أنه سيفوز بكأس العالم، قال “لا أستطيع التنبؤ، ولكني أتمنى فوز قطر بالبطولة”.

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