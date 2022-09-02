عامل صفرو يشرف على تنصيب رجال السلطة الجدد

ع محياوي – هبة بريس

أشرف عامل عمالة إقليم صفرو التويمي بنجلون المعروف بخدماته المتواصلة وأخلاقه العالية، يوم أمس الخميس 01 شتنبر الجاري، بمقر العمالة، على تنصيب رجال السلطة الذين شملتهم الحركة الانتقالية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية مؤخرا، بحضور المسؤولين الأمنيين ومنتخبي الإقليم وممثلي هيئات المجتمع المدني..

وأكد عامل الإقليم، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الحركة الإنتقالية الأخيرة، تأتي في سياق تعليمات ورؤية ملكية سامية تحث على ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل من ثبت في حقه أي تقصير، مشيرا إلى أن إسناد المناصب إلى رجال ونساء السلطة يتمثل في تجديد العطاء والرفع من المردودية وإعطاء دينامية جديدة للإدارة الترابية، وترشيد الموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وتفعيل المفهوم الجديد للسلطة، ومواكبة الإصلاحات وترسيخ سياسة القرب والحكامة.

وطالب المسؤول الأول على هرم الإدارة الترابية بالإقليم، رجال السلطة بالانفتاح على حاجيات المواطنين وخلق جو الثقة ورعاية مصالحهم، وحل مشاكلهم، وإتباع سياسة القرب، ومسايرة الدينامية الحالية التي يعرفها الإقليم، ومواكبة الأوراش التنموية المفتوحة، في ضوء العناية المولوية التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس لربوع المملكة، من خلال المشاريع المهيكلة الكبرى، منوها في ذات الصدد بالخدمات والجهود التي بذلها رجال السلطة الذين غادروا مهامهم .

وعلاقة بالموضوع، فقد شهد حفل التنصيب، تعيين كل من :

السيد محمد الحسيني كاتبا عاما لعمالة إقليم صفرو خلفا للسيد محمد سكوكي الذي عين كاتبا عاما بعمالة إقليم ميدلت.

السيد محمد الحسيني حاصل على الإجازة في الآداب العصرية والذي تقلد عدة مناصب بمختلف أقاليم المملكة:

قائد قيادة تمحضيت ضاية عوا بإقليم إفران

قائد قيادة لوطا بإقليم قلعة السراغنة

رئيس دائرة الريصاني بإقليم الراشدية

رئيس دائرة بهت بإقليم سيدي قاسم

باشا جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم

كاتب عام بعمالة سيدي قاسم

كاتب عام بعمالة برشيد

السيد مصطفى الصنهاجي رئيسا لقسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم صفرو خلفا للسيد أناس بناء الذي تمت ترقيته إلى منصب رئيس دائرة رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم جرادة.

السيد مصطفى الصنهاجي حاصل على المستر في البيوتكنولوجيا بالفرنسية وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية، والذي تقلد المناصب التالية:

قائد نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية العيون الساقية الحمراء.

قائد قيادة تازمورت بإقليم تارودانت.

فيما تم تعيين السيد حمزة شبلي قائدا نائبا لرئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم صفرو، السيد حمزة حاصل على دبلوم الماستر في تدبير الموارد البشرية خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية فوج 57.

تم تعيين السيد خالد هلال باشا بجماعة البهاليل، خلفا للسيد فريد سعد الله الذي عين رئيس دائرة الكنطور بإقليم اليوسفية، السيد خالد هلال، حاصل على الإجازة في القانون، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية والذي تقلد منصب قائد بعدة عمالات وأقاليم المملكة.

كما تم تعيين السيد سيف الدين جديدي قائدا ملحقا بباشوية البهاليل، السيد سيف الدين حاصل على الماستر في الحقوق، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية فوج 57.

كما تم تنصيب السيد مخلوف شيات باشا بإيموزار كندر، خلفا للسيد عمر السليماني الحوتي حسني والذي عين باشا مدينة سيدي قاسم بإقليم سيدي قاسم السيد مخلوف شيات، حاصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية، وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية والذي تقلد منصب قائد ورئيس دائرة بعدة عمالات وأقاليم المملكة.

كما تم تعيين السيد عبد الوهاب موسى قائدا رئيسا للملحقة الإدارية عين السلطان بإيموزار كندر، خلفا للسيد كمال واراوي الذي عين قائدا لقيادة تزمورت بإقليم تارودانت، السيد عبد الوهاب موسى خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية والذي تقلد منصب قائد بعدة عمالات وأقاليم المملكة.

والسيد رشيد اسماماد الذي عين قائدا رئيسا للملحقة الإدارية المدينة بإيموزار كندر، خلفا للسيد مصطفى العلمي الذي عين قائدا لقيادة بن حفيظة بإقليم الحسيمة، السيد رشيد اسماماد، حاصل على الإجازة في القانون العام والماستر في السياسة العامة والحكم المحلي، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية والذي تقلد منصب قائد بعدة عمالات وأقاليم المملكة.

تم تعيين السيد نور الدين خالص على رأس باشوية صفرو خلفا للسيد عبد الرحيم الصنهاجي الذي عين باشا قصبة تادلة بإقليم بني ملال.

السيد نور الدين خالص حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام والذي تقلد المناصب التالية:

قائد ورئيس منطقة سابق بعدة عمالات وأقاليم المملكة.

باشا المنزل بإقليم صفرو

كما تم تعيين :

السيد زكرياء شريفي قائدا رئيسا للملحقة الإدارية حبونة بمدينة صفرو، خلفا للسيدة لكبيرة بوكرو التي عينت قائدا رئيسا لملحقة إدارية بإقليم تاوريرت.

السيد طارق العزوزي قائدا رئيسا للملحقة الإدارية بنصفار بمدينة صفرو خلفا للسيد لكبير مركوش الذي عين قائدا لقيادة شكران بإقليم خريبكة. السيد طارق العزوزي حاصل على الماستر في القانون العام، وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية. والذي تقلد منصب قائد قيادة تفاريتي بإقليم السمارة.

السيد نور اليقين مشوات قائدا رئيسا للملحقة الأدارية ستي مسعودة بمدينة صفرو، خلفا للسيد عبد الهادي أيت أومغار الذي عين قائدا لقيادة جريفية بإقليم بوجدور، السيد نور اليقين مشوات حاصل على الإجازة في القانون، وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية، والذي تقلد منصب قائد بعدة عمالات وأقاليم المملكة.

السيد طارق مهدي الذي عين قائدا رئيسا للملحقة الإدارية المدينة بمدينة صفرو، خلفا للسيد عزيز الشادلي الذي عين قائدا رئيسا لملحقة إدارية بمراكش، السيد طارق مهدي، حاصل على الماستر في العلوم الجنائية، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية، والذي تقلد منصب قائد قيادة مولاي إبراهيم دائرة تحناوت بإقليم الحوز.

السيدة ابتسام الصافي التي عينت قائدا ملحقا بباشوية صفرو، حاصلة على الإجازة في العلوم الاقتصادية والماستر في اللوجستيك البحري والموانئ، خريجة المعهد الملكي للإدارة الترابية والتي تقلدت منصب قائد بعدة عمالات وأقاليم المملكة.

السيد عبد الصمد زروق الذي عين على رأس باشوية رباط الخير، خلفا للسيد بوشعيب موحب الذي عين باشا بمدينة شيشاوة، السيد عبد الصمد زروق، حاصل على ماستر في الاقتصاد، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية والذي تقلد منصب قائد بعدة عمالات وأقاليم المملكة.

السيد عبد الله وقاص الذي عين على رأس دائرة صفرو، خلفا للسيد نور الدين بولغودان الذي عين رئيس دائرة البروج إقليم سطات، السيد عبد الله وقاص، حاصل على دبلوم في القانون العام خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية والذي تقلد منصب قائد رئيس دائرة وباشا بعدة عمالات وأقاليم المملكة.

السيد المصطفى موسى الذي عين قائدا لقيادة تازوطة، خلفا للسيد شفيق الهراسي الذي عين قائدا لقيادة الهمام إقليم خنيفرة، السيد المصطفى موسى، حاصل على الإجازة في القانون الخاص، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية، والذي تقلد منصب قائد ورئيس منطقة بعدة عمالات وأقاليم المملكة.

السيد عبيد إعلالن الذي عين قائدا لقيادة ايت يوسي، خلفا للسيد عمر الشدادي، الذي عين قائدا لقيادة تاكلفت إقليم أزيلال، السيد عبيد إعلالن، حاصل على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون وتدبير الرياضة، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية والذي تقلد منصب قائد بعدة عمالات وأقاليم المملكة.

السيد مصطفى قدي الذي عين على رأس دائرة المنزل، خلفا للسيد أحمد علج الذي عين رئيس منطقة بولاية مراكش، السيد مصطفى قدي، حاصل على شهادة الإجازة في الجغرافيا، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية والذي تقلد منصب قائد ورئيس دائرة بعدة عمالات وأقاليم المملكة.

السيد أحمد محسون الذي عين قائدا لقيادة رأس تابودة، خلفا للسيد أحمد بوستة الذي أحيل على التقاعد، السيد أحمد محسون، حاصل على الإجازة في القانون العام، وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية والذي تقلد منصب قائد بعدة عمالات وأقاليم المملكة.

السيد هشام الإدريسي بحر الذي عين قائدا لقيادة بن يازغة، خلفا للسيد يوسف عسري، الذي عين قائدا لقيادة جوالة إقليم قلعة السراغنة، السيد هشام الإدريسي بحر، حاصل على دبلوم الماستر في الاقتصاد، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية فوج 57.

السيد أحمد الشافعي الذي عين قائدا لقيادة عين شكاك، خلفا للسيد بوشعيب شمشون الذي عين قائدا لملحقة إدارية بإقليم الراشيدية، السيد أحمد الشافعي، حاصل على الإجازة، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية والذي تقلد منصب قائد بعدة عمالات وأقاليم المملكة.

السيد تيدلي أنوار عين قائدا لقيادة آيت السبع، خلفا للسيد خالد اليديني الذي عين قائدا لقيادة أدغاس إقليم الصويرة، السيد تيدلي أنوار، حاصل على دبلوم الماستر متخصص في الأسواق المالية والمصرفية، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية والذي تقلد منصب قائد الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة كلميم.

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