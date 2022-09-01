The Sicpa Oasis validator system (bullion protect) is pictured on one kilogram bar of gold at Swiss refiner Metalor in Marin near Neuchatel, Switzerland July 5, 2019. Picture taken July 5, 2019. To match Special Report GOLD-SWISS/FAKES REUTERS/Denis Balibouse

تراجع أسعار النفط الخام والذهب

2022-09-01 / 21:28
2
هبة بريس _ وكالات

تراجعت أسعار خام برنت في العقود الآجلة تسليم أكتوبر بواقع 2.94 دولار ليصل سعر البرميل إلى 86.61 دولار عند الإغلاق الخميس.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام القياسي الأميركي تسليم نوفمبر بواقع 3.28 دولار، ليسجل البرميل الواحد 92.36 دولار.

وتراجعت عقود البنزين الآجلة تسليم أكتوبر بواقع 4 سنتات ليصبح سعر الغالون 2.39 دولار.

وانخفضت عقود وقود التدفئة الآجلة تسليم سبتمبر كذلك بواقع 11 سنتا ليستقر سعر الغالون عند 3.56 دولار.

أما عقود الغاز الطبيعي الآجلة تسليم أكتوبر فارتفعت 13 سنتا لتسجل 9.26 دولار لكل 100 قدم مكعبة.

وانخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 16.90 دولار لتسجل 1.709.30 دولار للأوقية.

وتراجعت عقود الفضة الآجلة تسليم ديسمبر 22 سنتا لتسجل 17.67 دولار للأوقية. وتراجعت عقود النحاس تسليم ديسمبر 11 سنتا لتسجل 3.41 دولار للأوقية.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني إلى 140.23 ين من 138.73 ين.

وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 99.45 سنت من 1.0045 دولار.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حتى متم يوليوز.. إيرادات السفر تتجاوز 36 مليار درهم

حتى متم يوليوز.. إيرادات السفر تتجاوز 36 مليار درهم

2022-09-01 / 11:57
Photo of التحويلات المالية لمغاربة العالم تتجاوز 58 مليار درهم خلال 7 أشهر

التحويلات المالية لمغاربة العالم تتجاوز 58 مليار درهم خلال…

2022-09-01 / 10:15
Photo of خلال 7 أشهر.. صادرات الفوسفاط تحقق أكثر من 68,77 مليار درهم

خلال 7 أشهر.. صادرات الفوسفاط تحقق أكثر من 68,77…

2022-09-01 / 09:17
Photo of بنك المغرب: ارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3,6%

بنك المغرب: ارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3,6%

2022-08-31 / 14:09
Photo of بالأرقام: ارتفاع أسعار صناعة السيارات والورق والأغذية

بالأرقام: ارتفاع أسعار صناعة السيارات والورق والأغذية

2022-08-31 / 12:45
Photo of نقابة “التجاري بنك” التونسي: “البنك لم ولن يكون ساحة لفض الخلافات السياسية”

نقابة “التجاري بنك” التونسي: “البنك لم ولن يكون ساحة…

2022-08-31 / 09:16
Photo of ميناء طنجة المتوسط.. معالجة 56 مليون طن من السلع

ميناء طنجة المتوسط.. معالجة 56 مليون طن من السلع

2022-08-30 / 14:12
Photo of تقرير: ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل بمدينة كلميم

تقرير: ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل بمدينة كلميم

2022-08-30 / 10:19
Photo of السجل الوطني للصناعة التقليدية: تحديد أزيد من 622 ألف صانع تقليدي

السجل الوطني للصناعة التقليدية: تحديد أزيد من 622 ألف…

2022-08-30 / 09:57
Photo of بريد المغرب.. عمل دؤوب يساير تطورات العصر التكنولوجية

بريد المغرب.. عمل دؤوب يساير تطورات العصر التكنولوجية

2022-08-29 / 13:10

‫2 تعليقات

  1. لا نرى تراجع في النفط .اليوم ثمنه أربعة عشر فاصلة أربعة وتسعون في محطاط البنزين .

  2. واش أعياد الله هاد المسؤولين في هاد البلاد كيمشيو ضد المنطق الاقتصادي العالمي؟ النفط كينقص في الأسواق العالمية وهوما كيزيدو علينا في ثمنه.كيتحداونا هادو. كيقولو لينا للي فجهدكم ديروه.أيها المغاربة ما نتفاكو معاهم حتى يرجع لثمنه الأصلي قبل ستة أشهر.
    #كتسرقونا بتواطؤ الحكومة وبالعلالي#

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق