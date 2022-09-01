تراجع أسعار النفط الخام والذهب

هبة بريس _ وكالات

تراجعت أسعار خام برنت في العقود الآجلة تسليم أكتوبر بواقع 2.94 دولار ليصل سعر البرميل إلى 86.61 دولار عند الإغلاق الخميس.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام القياسي الأميركي تسليم نوفمبر بواقع 3.28 دولار، ليسجل البرميل الواحد 92.36 دولار.

وتراجعت عقود البنزين الآجلة تسليم أكتوبر بواقع 4 سنتات ليصبح سعر الغالون 2.39 دولار.

وانخفضت عقود وقود التدفئة الآجلة تسليم سبتمبر كذلك بواقع 11 سنتا ليستقر سعر الغالون عند 3.56 دولار.

أما عقود الغاز الطبيعي الآجلة تسليم أكتوبر فارتفعت 13 سنتا لتسجل 9.26 دولار لكل 100 قدم مكعبة.

وانخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 16.90 دولار لتسجل 1.709.30 دولار للأوقية.

وتراجعت عقود الفضة الآجلة تسليم ديسمبر 22 سنتا لتسجل 17.67 دولار للأوقية. وتراجعت عقود النحاس تسليم ديسمبر 11 سنتا لتسجل 3.41 دولار للأوقية.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني إلى 140.23 ين من 138.73 ين.

وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 99.45 سنت من 1.0045 دولار.

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