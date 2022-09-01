الPPS يؤكد على ضرورة إحداث قفزة نوعية في المساواة بين النساء والرجال 

هبة بريس - الرباط

جدد حزب التقدم والاشتراكية، تأكيده على ضرورة تمكين المرأة المغربية من كافة حقوقها على جميع المستويات.

وأكد الحزب في بلاغ له، على ضرورة إحداث قفزة نوعية في مسألة المساواة الكاملة بين النساء والرجال في جميع المجالات، سواء بالنسبة لتقويم الانحرافات وتجاوز النقائص التي أظهرتها عشرون سنة من تطبيق مدونة الأسرة الحالية، أو بالنسبة لجميع الفضاءات السياسية والحقوقية و الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد حزبُ التقدم والاشتراكية، على أنه سيعمل إلى جانب منتدى المناصفة والمساواة وكل القوى المناصرة لقضايا المرأة، على اتخاذ جميع المبادرات التي من شأنها أن تساهم في هذا المنحى.

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