الPPS يؤكد على ضرورة إحداث قفزة نوعية في المساواة بين النساء والرجال
هبة بريس - الرباط
جدد حزب التقدم والاشتراكية، تأكيده على ضرورة تمكين المرأة المغربية من كافة حقوقها على جميع المستويات.
وأكد الحزب في بلاغ له، على ضرورة إحداث قفزة نوعية في مسألة المساواة الكاملة بين النساء والرجال في جميع المجالات، سواء بالنسبة لتقويم الانحرافات وتجاوز النقائص التي أظهرتها عشرون سنة من تطبيق مدونة الأسرة الحالية، أو بالنسبة لجميع الفضاءات السياسية والحقوقية و الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد حزبُ التقدم والاشتراكية، على أنه سيعمل إلى جانب منتدى المناصفة والمساواة وكل القوى المناصرة لقضايا المرأة، على اتخاذ جميع المبادرات التي من شأنها أن تساهم في هذا المنحى.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
8 تعليقات
قفزة نوعية؟ يعني شي تغيير اللي يسمٌَع العالم!؟ اوا قلبوا الآية باش تقفز مزيان. عملوا للانثى مثل حظ الذكرين. آش بان ليك ال ب ب س
شكرا لحزب التقدم والاشتراكية ولكافة المدافعين عن حقوق المراة
حققت المرأة نجاحات عدة في مجالات مختلفة في الحياة جعلتها تستحق المساواة الكاملة مع الرجل .
أثبتت المرأة المغربية أحقيتها في المساواة بينها وبين الرجل لأنها نجحت جل المجالات والمناصب التي شغلتها سياسيا واقتصادية واجتماعية.
الى الPPS اذا كان الرجل= المرأة ، !!اذن للنساء الحق في الزواج ب 4 رجال.ان بقي هناك رجل أصيل.
لا خير يرجى منكم
يعتبر المغرب من أوائل الدول التي تقلدت نساءه مناصب مهمة ومنذ القدم ومن النساء التي تركت بصمة في الساحة السياسية “مليكة الفاسي” المناضلة التي كانت من بين الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال فمن العيب أن تستمر المرأة المغربية في التخبط في مشاكل تميزها عن الرجل ونحن في الألفية الثالثة.
خليتو ثمن المحروقات وإصلاح الصحة والتعليم بان ليكم اي الإرث ديما نتوما تابعين تفاهات رشيد