طنجة ..سنتين سجنا لشخص عنف شرطيا

هبة بريس - مكتب طنجة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية طنجة، شاب بسنتين سجنا نافذا بتهم تتعلق باهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه باستعمال العنف في حقه، وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة وحيازة واستهلاك المخدرات.

وقضت هيئة المحكمة بسجن الشاب مع أدائه تعويضا ماليا قدره 50 درهما رمزيا لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ، مع تعويض لفائدة الشرطي “م. ا.” تعويضا قدره 4 ملايين سنتيم.

وكانت المصالح الامنية بطنجة قد تدخلت الشهر الماضي لتوقيف المعني بالأمر الذي كان في حالة سكر بكورنيش طنجة، حيث قام بتعنيف عنصر أمن، بعدما عمد الأخير إلى التدخل لدفعه للتخلص من قنينات كحول كان يحملها.

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