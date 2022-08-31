بنك المغرب: ارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3,6%

هبة بريس

أفاد بنك المغرب، بأن وتيرة النمو السنوية للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، ارتفعت، على أساس سنوي، من 3,9 إلى 4,6 في المائة خلال شهر يوليوز 2022.

وأوضح بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يوليوز 2022، أن هذا التطور تميز بارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3,6 في المائة بعد 3,3 في المائة، والقروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 7,3 في المائة بعد 6,3 في المائة.

وحسب الفئة الاقتصادية، أظهر توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعا في تسهيلات الخزينة بنسبة 12,2 في المائة بعد 10,6 في المائة، والقروض العقارية بنسبة 2,3 في المائة مقابل 2,1 في المائة، وتباطؤا في انخفاض قروض التجهيز بنسبة 2,1 في المائة بعد 2,5 في المائة، علاوة على تباطؤ نمو قروض الاستهلاك من 3,2 إلى 2,8 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة الأداء، فقد انتقلت وتيرة نموها السنوية من 4,8 في المائة في يونيو إلى 6,4 في المائة في يوليوز، فيما بلغت نسبتها 8,8 بالمائة .

وعلى أساس شهري، أبرز بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، سجلت ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة، مع زيادة في تسهيلات الخزينة بنسبة 1,4 في المائة، وفي قروض التجهيز والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,1 في المائة، وانخفاض بنسبة 0,4 في المائة بالنسبة للقروض العقارية.

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