الموت يفجع الاطار الوطني بادو الزاكي

هبة بريس - مكتب طنجة

توفيت زوجة الاطار الوطني بادو الزاكي ، اليوم الثلاثاء ، اثر ازمة صحية مفاجئة .

وتقدم نادي اتحاد طنجة بتعازيه لقائد سفينة اتحاد طنجة ، في وفاة زوجته الفنلندية إيني بيتكاهو , والتي اصبحت تحمل اسم “زكية ” بعد اعتناقها للاسلام، حيث شكل الخبر صدمة كبيرة لحارس عرين المنتخب الوطني سابقا واعضاء فريق اتحاد طنجة المتواجد حاليا في معسكر تدريبي بالمحمدية .

يذكر أن نادي اتحاد طنجة، تعاقد مع المدرب بادو الزاكي، ليشرف على العارضة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل، خلفا لبيدرو بنعلي.

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