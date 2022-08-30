ميناء طنجة المتوسط.. معالجة 56 مليون طن من السلع

2022-08-30 / 14:12
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هبة بريس

حقق ميناء طنجة المتوسط رقم معاملات بقيمة 1,63 مليار درهم عند متم يونيو 2022، بارتفاع بلغت نسبته 12 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأفادت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط، في بلاغ حول مؤشراتها المالية برسم الفصل الثاني من سنة 2022، أنه تمت معالجة 56 مليون طن من السلع عند متم يونيو 2022، في حين تمت معالجة 30 مليون طن خلال الفصل الثاني من السنة ذاتها.

وأضاف المصدر ذاته، أنه فيما يتعلق بالاستثمارات المحققة، فقد بلغت قيمتها 490 مليون درهم همت أساسا البنيات التحتية، وتهيئة الطرق والشبكات المختلفة والبنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

أما بالنسبة للمديونية الموطدة، فقد بلغت 10,1 مليار درهم، منها 5 مليارات درهم من الاقتراض السندي، أي بانخفاض بلغت نسبته 1 في المائة مقارنة بمتم سنة 2021.

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