فرنسا.. الشرطة تحقق في مزاعم تعرض بوغبا للابتزاز من قبل “عصابات”

2022-08-30 / 09:33
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هبة بريس - وكالات

فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا في مزاعم لاعب كرة القدم الدولي بول بوغبا، بأنه يتعرض للتهديد والاستهداف بالابتزاز من قبل أفراد العصابات.

جاء ذلك بحسب ما أفاد به مصدر مطلع على القضية لوكالة “فرانس برس”.

مزاعم بوغبا تأت بعد أن نشر شقيقه ماتياس مقطع فيديو غريبا على الإنترنت – بأربع لغات (الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية) – واعدا بـ”اكتشافات عظيمة” حول نجم يوفنتوس.

وقال بيان موقع من محاميه، والدته يو موريبا، ووكيلته الحالية رافاييلا بيمنتا، إن الفيديوهات التي نشرت مساء السبت “ليست مفاجأة للأسف”.

وجاء في البيان: “إنها إضافة إلى التهديدات ومحاولات الابتزاز من قبل عصابة منظمة ضد بول بوغبا”، وأضاف أنه تم “إبلاغ الجهات المختصة في إيطاليا وفرنسا قبل شهر ولن تكون هناك تعليقات أخرى بخصوص التحقيق الجاري”.

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