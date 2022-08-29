القاهرة تستضيف مجلس وزراء الإعلام العرب يوم 22 شتنبر المقبل

هبة بريس - و م ع

أعلنت جامعة الدول العربية عن عقد مجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة يوم 22 شتنبر المقبل.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي، إن الاجتماع سيتناول عددا من الملفات المتنوعة.

وأضاف السيد خطابي في تصريح صحفي أنه سيتم على هامش الاجتماع انعقاد اللجنة الدائمة للإعلام العربي، يوم 21 شتنبر والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في اليوم الموالي ، فيما تنعقد الاجتماعات على مستوى الوزراء في 22 من نفس الشهر.

وأضاف أن أجندة هذه الاجتماعات ستكون غنية وطموحة وحافلة بمواضيع تكتسي أهمية بالغة منها دور الإعلام العربي في مكافحة التطرف والإرهاب، ورصد ودراسة تأثير الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب على الأمن المجتمعي العربي، والخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة، ومحددات التعامل مع كبريات الشركات الإعلامية الدولية، فضلا عن سبل تعزيز أشكال متطورة للتعاون والشراكة في الحقل الإعلامي.

وأشار إلى أن الاجتماعات ستناقش أيضا عددا من الملفات التي تم بحثها خلال الاجتماعات الإعلامية العربية التي استضافتها المملكة الأردنية الشهر الماضي، منها سبل الاستفادة من الإعلام التربوي وتقديم التجارب العربية الرائدة في هذا الشأن، فضلا عن بحث مشروع استحداث منصة ومرصد إعلامي عربي واستكمال إنجاز الموقع الإلكتروني للجنة الإعلام العربي.

ولفت السيد أحمد رشيد خطابي إلى أن الاجتماعات ستناقش أيضا الإعلام الإلكتروني وتأثيره لمواكبة التحول الرقمي كباقي مناطق العالم، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة في الاجتماعات عبر بحث سبل المحافظة على الوضع التاريخي والقانوني والحضاري والثقافي والعمراني لمدينة القدس.

وأوضح أن هناك رهانا على هذه الاجتماعات لإعطاء دينامية جديدة للعمل الإعلامي العربي المشترك والدفع والارتقاء بالمنظومة الإعلامية العربية لتلبي اهتمامات المواطن العربي.

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