كورونا بالمغرب.. تسجيل 30 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

2022-08-28 / 16:39
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 82 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و 749 ألف و077 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و383 ألف و970 شخصا، مقابل 24 مليون و891 ألف و304 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 38 ألف و859 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و316 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و247 ألف و621 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (15)، والرباط سلا القنيطرة (4)، وطنجة تطوان الحسيمة (3)، والداخلة وادي الذهب (2)، والشرق (2)، وفاس مكناس (2)، وسوس ماسة (1)، ومراكش آسفي (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 424 حالة، في حين لم يتم تسجيل أي حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 16 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.

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