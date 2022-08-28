الريسوني يستقيل من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
هبة بريس
أعلن أحمد الريسوني تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وفي رسالة مؤرخة بتاريخ اليوم الأحد، أكد الريسوني أن الاستقالة تأتي “تمسكا بمواقفي وآرائي الثابتة الراسخة، التي لا تقبل المساومة، وحرصا على ممارسة حريتي في التعبير، بدون شروط ولا ضغوط”.
هذا وفي وقت سابق، شدد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أن التصريحات المتداولة للشيخ أحمد الريسوني حول الصحراء المغربية والأزمة بين الجزائر والمغرب لا تمثل الهيئة، وأنها رأي خاص للداعية المغربي.
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25 تعليقات
شكرآ لك جزيلا ياسيد الريسوني على هذه المبادرة الطيبة تجاهك وعلى كلمة الحق ولكن الصحراء مغربية وستظل مغربية احبوا أم كريهوا ونقاتلهم بشتى الطرق حتى وإن كان ذالك يتطلب منا السنوات لدينا أجيال المستقبل ستدافع على ترابها الوطني نحن والزمن طويل….
المملكة المغربية مستهدفة يجب على الجميع الحيطة والحذر مما سيقع…
كل ما قاله الدكتور احمد الريسوني كلام على صواب وفي محله وواضح كوضوح الشمس وعاش المغرب من طنجة إلى كويرة.
موفقك سيظل مسجلا في التاريخ الإسلامي فالف شكر وتقدير واجلال وافتخار بك ياسيد الريسوني ..
اللهم تبثنا على الصراط المستقيم وملأ قلوبنا بالخير يارب.واجعلنا مثل هذا الرجل الشهم الذي لايشتري بايات الله ثمنا قليلا اللهم كثر من أمثاله.