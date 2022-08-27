الاتحاد الوطني للشغل: استقبال زعيم البوليساريو “خطوة انفرادية مستهجنة”

2022-08-27 / 16:25
0
هبة بريس - الرباط

أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه تلقى كغيره من المنظمات النقابية والقوى الحية في المغرب باستغراب كبير السلوك غير المسبوق للرئيس التونسي الذي قرر في خطوة انفرادية مستهجنة تخصيص استقبال لممثل الكيان الانفصالي الوهمي، في إطار منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد) في اختيار يخرق كل القواعد الجاري بها العمل.

وعبر الاتحاد في بلاغ له، عن رفضه المطلق لهذا السلوك، وإدانته الشديدة لهذا الاستعداء المجاني للشعب المغربي الذي ظل صديقا وفيا للشعب التونسي، متوجها بنداء للمنظمات النقابية التونسية لما هو مشهود لها به من انحياز لقضايا الأمة، وعلى رأسها صيانة الوحدة الترابية لبلدانها ونبذ الفرقة ونزعات التجزئة المعادية لمصالح دول وشعوب المنطقة، للتعبير عن رفضها لسلوك الرئيس، الذي نثق أنه لا يعبر عن مواقف الشعب التونسي وقواه الحية المبنية على احترام إرادة دول الاتحاد المغاربي وصيانة روابط الأخوة والجوار التي تجمع شعوبه.

وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقيادته وعموم مناضليه تعبئته المطلقة وراء جلالة الملك محمد السادس، دفاعا عن وحدة أراضي المملكة ومصالحها العليا ضدا على الاستفزازات والتحرشات كيفما كان مصدرها، كما يجدد الاتحاد دعوته للمزيد من تمنيع الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس جزر القمر: نأسف لغياب المغرب أحد أعمدة إفريقيا عن قمة تيكاد8

رئيس جزر القمر: نأسف لغياب المغرب أحد أعمدة إفريقيا عن…

2022-08-27 / 17:33
Photo of الرئيس التونسي السابق: “نحن أمام عمل مدان بكل المقاييس”

الرئيس التونسي السابق: “نحن أمام عمل مدان بكل المقاييس”

2022-08-27 / 17:22
Photo of التليدي: قيس سعيد أغبى رئيس

التليدي: قيس سعيد أغبى رئيس

2022-08-27 / 17:08
Photo of الاعلامي محمد كريشان: قيس سقط وغامر وأدخل تونس في نفق مظلم

الاعلامي محمد كريشان: قيس سقط وغامر وأدخل تونس في…

2022-08-27 / 16:38
Photo of الخارجية المغربية عن “رد تونس”: “محاولة لتبرير الفعل العدائي تجاه قضيتنا الوطنية الأولى”

الخارجية المغربية عن “رد تونس”: “محاولة لتبرير الفعل العدائي…

2022-08-27 / 15:47
Photo of رئيس حزب تونسي: استقبال زعيم البوليساريو “غباء دبلوماسي وانتحار سياسي”

رئيس حزب تونسي: استقبال زعيم البوليساريو “غباء دبلوماسي وانتحار…

2022-08-27 / 15:35
Photo of البيجيدي: استقبال قيس سعيد لزعيم البوليساريو “ضربة جسيمة للعلاقات التاريخية بين البلدين”

البيجيدي: استقبال قيس سعيد لزعيم البوليساريو “ضربة جسيمة للعلاقات…

2022-08-27 / 15:17
Photo of عاجل: احتجاجا على مشاركة “البوليساريو”.. رئيس غينيا بيساو ينسحب من قمة تيكاد8

عاجل: احتجاجا على مشاركة “البوليساريو”.. رئيس غينيا بيساو ينسحب…

2022-08-27 / 14:58
Photo of البام: استقبال رئيس تونس لزعيم الانفصاليين “فعل غير مسبوق”

البام: استقبال رئيس تونس لزعيم الانفصاليين “فعل غير مسبوق”

2022-08-27 / 14:32
Photo of السفير المغربي بتونس حسن طارق يعود إلى الرباط

السفير المغربي بتونس حسن طارق يعود إلى الرباط

2022-08-27 / 13:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق