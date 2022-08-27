الاتحاد الوطني للشغل: استقبال زعيم البوليساريو “خطوة انفرادية مستهجنة”

هبة بريس - الرباط

أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه تلقى كغيره من المنظمات النقابية والقوى الحية في المغرب باستغراب كبير السلوك غير المسبوق للرئيس التونسي الذي قرر في خطوة انفرادية مستهجنة تخصيص استقبال لممثل الكيان الانفصالي الوهمي، في إطار منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد) في اختيار يخرق كل القواعد الجاري بها العمل.

وعبر الاتحاد في بلاغ له، عن رفضه المطلق لهذا السلوك، وإدانته الشديدة لهذا الاستعداء المجاني للشعب المغربي الذي ظل صديقا وفيا للشعب التونسي، متوجها بنداء للمنظمات النقابية التونسية لما هو مشهود لها به من انحياز لقضايا الأمة، وعلى رأسها صيانة الوحدة الترابية لبلدانها ونبذ الفرقة ونزعات التجزئة المعادية لمصالح دول وشعوب المنطقة، للتعبير عن رفضها لسلوك الرئيس، الذي نثق أنه لا يعبر عن مواقف الشعب التونسي وقواه الحية المبنية على احترام إرادة دول الاتحاد المغاربي وصيانة روابط الأخوة والجوار التي تجمع شعوبه.

وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقيادته وعموم مناضليه تعبئته المطلقة وراء جلالة الملك محمد السادس، دفاعا عن وحدة أراضي المملكة ومصالحها العليا ضدا على الاستفزازات والتحرشات كيفما كان مصدرها، كما يجدد الاتحاد دعوته للمزيد من تمنيع الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية.

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