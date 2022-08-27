عاجل: احتجاجا على مشاركة “البوليساريو”.. رئيس غينيا بيساو ينسحب من قمة تيكاد8

2022-08-27 / 14:58
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هبة بريس - الرباط

انسحب رئيس غينيا بيساو، أومارو سيسوكو إمبالو، مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الأفريقية (تيكاد)، الذي افتتح يوم السبت في تونس العاصمة.

وغادر رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، مؤتمر تيكاد8 احتجاجا على مشاركة زعيم “الانفصاليين” ابراهيم غالي.

وينضاف موقف رئيس غينيا بيساو، الى عدد من المواقف المنددة والمستنكرة لحضور زعيم عصابة المرتزقة وقطاع الطرق لقمة تيكاد8 واستقباله من طرف الرئيس قيس سعيد.

هذا وكان رئيس السينغال ماكي سال، قد عبر في الجلسه الافتتاحية للقمة عن تأسفه لغياب المغرب العضو الهام والفعال في الاتحاد الافريقي عن أشغال القمة بسبب مشاكل تنظيمية.

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