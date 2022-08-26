فتاة تنهي حياتها بسقوطها من عمارة سكنية بايت ملول

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضعت فتاة عشرينية، حدا لحياتها، يوم أمس الخميس 25 غشت الجاري، بمدنية أيت ملول بعد سقوط من الطابق الرابع لإحدى العمارات بحي تمزارت.

الهالكة بحسب شهود عيان، قفزت من الطابق الرابع من العمارة التي تقطن بها بمعية عائلتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح وكسور خطيرة عجلت بوفاتها على الفور.

هذا، وقد تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، في الوقت الذي فتحت فيه السلطات الأمنية تحقيقا قضائيا لكشف ملابسات الحادث.

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