رحلة على متن “جيتسكي” تنتهي بثلاثة شبان مغاربة الى السجن بالجزائر
هبة بريس - متابعة
وجد ثلاثة شبان مغاربة، أنفسهم أمام السجون الجزائرية، بعدما قادتهم رحلة على متن دراجة مائية “جيتسكي ” الى المياه الاقليمية الجزائرية عوض الضفة الجنوبية لاوروبا .
الشبان الثلاثة انطلقوا في رحلة للهجرة السرية على متن دراجة مائية “جيتسكي” من منطقة الريف، قبل ان يتوهو في عرض البحر في اتجاه المياه الجزائرية .
وقد تلقت عائلة احد الشبان مكالمة هاتفية منه، يؤكد فيها انه يوجد بسجن العاصمة الجزائرية رفقة اثنين من رفاقه .
دليل الريف
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