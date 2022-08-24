رحلة على متن “جيتسكي” تنتهي بثلاثة شبان مغاربة الى السجن بالجزائر

هبة بريس - متابعة

وجد ثلاثة شبان مغاربة، أنفسهم أمام السجون الجزائرية، بعدما قادتهم رحلة على متن دراجة مائية “جيتسكي ” الى المياه الاقليمية الجزائرية عوض الضفة الجنوبية لاوروبا .

الشبان الثلاثة انطلقوا في رحلة للهجرة السرية على متن دراجة مائية “جيتسكي” من منطقة الريف، قبل ان يتوهو في عرض البحر في اتجاه المياه الجزائرية .

وقد تلقت عائلة احد الشبان مكالمة هاتفية منه، يؤكد فيها انه يوجد بسجن العاصمة الجزائرية رفقة اثنين من رفاقه .

دليل الريف

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