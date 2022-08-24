لليوم الثالث.. سلطات إفران تواصل إخماد حرائق غابات بطريق الحاجب وأزرو

2022-08-24 / 17:04
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ع محياوي - هبة بريس

تواصل السلطات باقليم افران، الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي إخماد حرائق الغابات بغابة مليتر طريق أزرو واندلاعها بطريق الحاجب هدا اليوم .

وقال مسؤول ل” هبة بريس ” إن الفرق المعنية تواصل جهودها لاحتواء حريق الغابات المعنية اندلع منذ أول أمس بطريق أزرو ، واليوم الاربعاء تم اندلاعها من جديد بطريق الحاجب.

وأوضح ذات المسؤول، أنه تم توفير المئات من الموارد البشرية وشاحنات صهريجية وآليات برية للسيطرة على الحرائق، مدعومة بطائرات “كانادير” .

ولفت ذات المسؤول ، إلى أن الرياح وارتفاع درجة الحرارة، ساهما في تعقيد مهمة فرق التدخل، مشيرا أن الحرائق طالت نسبة كبيرة من الغابة .

ولحد هذه السطور لازالت فرق التدخل في محاولة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في مدخل افران طريق الحاجب وفي مخرج افران طريق أزرو.

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‫2 تعليقات

  1. بالرغم من مجهودات المغرب في استيراد المعدات والطائرات التي تستعمل في ايقاف واخماد الحرائق إلا أنه لازال ينقص الكثير لتقليص المدة الزمنية واحتواء الحراءق

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