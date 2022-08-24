لليوم الثالث.. سلطات إفران تواصل إخماد حرائق غابات بطريق الحاجب وأزرو
ع محياوي - هبة بريس
تواصل السلطات باقليم افران، الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي إخماد حرائق الغابات بغابة مليتر طريق أزرو واندلاعها بطريق الحاجب هدا اليوم .
وقال مسؤول ل” هبة بريس ” إن الفرق المعنية تواصل جهودها لاحتواء حريق الغابات المعنية اندلع منذ أول أمس بطريق أزرو ، واليوم الاربعاء تم اندلاعها من جديد بطريق الحاجب.
وأوضح ذات المسؤول، أنه تم توفير المئات من الموارد البشرية وشاحنات صهريجية وآليات برية للسيطرة على الحرائق، مدعومة بطائرات “كانادير” .
ولفت ذات المسؤول ، إلى أن الرياح وارتفاع درجة الحرارة، ساهما في تعقيد مهمة فرق التدخل، مشيرا أن الحرائق طالت نسبة كبيرة من الغابة .
ولحد هذه السطور لازالت فرق التدخل في محاولة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في مدخل افران طريق الحاجب وفي مخرج افران طريق أزرو.
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2 تعليقات
بالرغم من مجهودات المغرب في استيراد المعدات والطائرات التي تستعمل في ايقاف واخماد الحرائق إلا أنه لازال ينقص الكثير لتقليص المدة الزمنية واحتواء الحراءق
سنة الحراءق بامتياز في المغرب والعالم كله