ميدلت .. فرقة الغطاسين تنجح في انتشال جثة الشاب المهدي ببحيرة تسليت

هبة بريس - ميدلت

بعد يومين من البحث تمكنت قبل قليل من يومه الاربعاء 24 غشت الجاري فرقة الغطاسين التابعة لجهاز الوقاية المدنية من انتشال جثة الشاب المهدي الذي غرق الاثنين الماضي ببحيرة تيسليت بضواحي اميلشيل إقليم ميدلت .

وشهد محيط البحيرة التي غرق بها الشاب استنفارا غير مسبوق لمختلف المصالح المعنية، ويتعلق الأمر بعناصر الوقاية المدنية ورجال الدرك الملكي وكذا السلطات المحلية التي سهرت طيلة اليومين الماضيين على عملية البحث عن جثة الشاب الغريق بالبحيرة.

يشار أن شاب في العشرينات من عمره، لقي أول أمس الإثنين 22 غشت الجاري، مصرعه غرقا في بحيرة تيسليت بدوار أيت علي ويكو التابع لجماعة بوزمو بدائرة إملشيل بإقليم ميدلت، وذاك عندما كان بصدد السباحة بالبحيرة، قبل أن يختفي عن الانظار.

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