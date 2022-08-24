في سابقة.. غينيا الجديدة تعين وزيرا للقهوة وآخر لزيت النخيل

هبة بريس - وكالات

قرر رئيس وزراء غينيا الجديدة “بابوا” جيمس مارابيه، تعيين وزيرا للقهوة وآخر لزيت النخيل في سابقة دولية.

وفي هذا الصدد، فقد ذهبت حقيبة القهوة إلى البرلماني جو كولي، بينما تلك التي تخص زيت النخيل فكانت من نصيب البرلماني فرانسيس مانيكي.

وحسب رئيس الوزراء، فتتوفر البلاد على أراضي زراعية لزيت النخيل غير مستغلة من الممكن الاستفادة بها في زيادة إنتاج وتصدير المنتج، كما أنه يتطلع إلى زيادة إنتاج القهوة وتصديرها إلى الأسواق المدرة للربح العالي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0