ميناء جدة يعزز الحركة التجارية مع المغرب بـ6 خطوط وخدمات ملاحية

هبة بريس

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، بأن ميناء جدة الإسلامي أسهم بخطوات فاعلة في إطار تعزيز حركة التجارة مع المغرب ودعم الصادرات السعودية عبر إحداث 6 خطوط ملاحية وخدمات رئيسية .

وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوط الملاحية ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بين السعودية والمغرب بنسبة 117 في المئة.

وأضافت أن ذلك يأتي ضمن الأهداف الإستراتيجية التي تتبناها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” للإسهام في رفع تنافسية الموانئ السعودية على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجستية، وتوفير الدعم اللازم للمستوردين والمصدرين؛ تماشيًا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بربط موانئ المملكة بالعالم وترسيخ موقعها كمركز لوجستي عالمي يربط 3 قارات.

ويعد ميناء جدة الإسلامي نقطة الانطلاق إلى الموانئ المغربية نظرا لموقعه في نطاق شبكة الأعمال البحرية العالمية على ساحل البحر الأحمر، وامتلاكه خصائص تشغيلية فائقة، حيث يضم 4 محطات، و 62 رصيفا متعددة الأغراض بأعماق تتراوح بين 7,5 أمتار و 18 مترا، وتصل مساحته الإجمالية إلى 12,5 كيلومتر مربع، فيما تُقدر طاقته الاستيعابية بنحو 130 مليون طن.

يذكر أن ميناء جدة الإسلامي الذي يُعد الميناء الأول على ساحل البحر في مجال التجارة البحرية العابرة ومسافنة الحاويات والبضائع؛ نجح خلال عام 2021 في مناولة 60,589,238 طن بضائع، وبلغت أعداد حاويات المناولة 4,883,627 حاوية، فيما بلغت حاويات المسافنة لنفس العام 2,758,491.

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