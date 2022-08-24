انخفاض الرواج المينائي بنسبة 1,1 %

هبة بريس

بلغ حجم الرواج عبر الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ أزيد من 52,81 مليون طن عند متم شهر يوليوز الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا نسبته 1,1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأظهرت آخر إحصاءات الوكالة حول نشاط الموانئ، أنه حسب طبيعة التدفق، بلغت الواردات 34,89 مليون طن في متم يوليوز 2022، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,6 بالمائة، بينما شهدت الصادرات انخفاضا بنسبة 19,3 بالمائة، بحجم 15,36 مليون طن.

وبتسجيله ارتفاعا طفيفا في نشاطه (0,9 بالمائة) خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 ، احتل ميناء الجرف الأصفر المركز الأول بحصة قدرها 38,9 بالمائة من إجمالي الرواج، وهو ما يمثل أزيد من 20,53 مليون طن من البضائع التي عبرت هذا الميناء.

من جهته، سجل ميناء الدار البيضاء 28,9 بالمائة من الرواج الإجمالي بحجم بلغ أزيد من 15,24 مليون طن في متم يوليوز 2022، غير أن نشاط هذا الميناء شهد انخفاضا بنسبة 13,8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحصة بلغت 11,2 بالمائة، احتل ميناءا آسفي المركز الثالث بما يقارب 3,71 مليون طن من البضائع بالنسبة لميناء آسفي المدينة (بانخفاض بـ 7,4 بالمائة من نشاطه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي)، وأزيد من 2,18 مليون طن على مستوى ميناء آسفي الجديد (بزيادة 17,7 بالمائة).

واحتل ميناء أكادير المركز الرابع بحصة 7,3 في المائة من إجمالي الرواج بأكثر من 3,87 مليون طن من البضائع. وسجل هذا الميناء في متم يوليوز 2022 ارتفاعا بنسبة 20,9 بالمائة. وجاء ميناء المحمدية، بنسبة 6,4 بالمائة من النشاط، في المرتبة الخامسة (أزيد من 3,37 مليون طن)، متبوعا بميناء الناظور (4,2 بالمائة) الذي سجل تراجعا بنسبة 0,2 بالمائة مع حجم رواج بلغ أكثر من 2,23 مليون طن.

وبخصوص ميناء العيون الذي ساهم بأزيد من 2,3 بالمائة من النشاط، فقد سجل 1,22 مليون طن في نهاية يوليوز 2022 (بزيادة ب15,2 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021).

ومثل ميناء طانطان وميناء الداخلة 0,8 بالمائة من حجم الرواج. وخلال الأشهر السبعة الأولى من 2022، ارتفع حجم البضائع العابرة عبر ميناء الداخلة إلى 350,565 طن (بزيادة 14,7 بالمائة) مقابل 83,036 طنا بالنسبة لميناء طانطان.

وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، ارتفع نشاط الحاويات إلى 757,977 حاوية بتراجع بـ3,6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021. وفي ما يخص الحمولة، بلغ الانخفاض 2 بالمائة، أي بحجم إجمالي يزيد عن 7,36 مليون طن.

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