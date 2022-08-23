رئيسة وزراء فنلندا تعتذر عن صورة عارية الصدر لضيفتين بمقر إقامتها الرسمي

هبة بريس - وكالات

اعتذرت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، عن صورة عارية الصدر لضيفتين في مقر إقامتها الرسمي.

وجاء ذلك بعد أيام من تجاوزها أزمة تسريب فيديو لها وهي ترقص، وما تبعه من اتهامات باتباع أسلوب حياة يتسم بالإفراط في اللهو والحفلات والشراب. وإثر ذلك، أجرت اختبارا لتعاطي المخدرات طوعا، وثبت عدم تعاطيها للمخدرات.

والتقطت الصور الأخيرة، وهي لاثنتين من مؤثري شبكات التواصل الاجتماعي، داخل المقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء في يوليو / تموز وتم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء.

واعترفت مارين بأن “الصورة غير مناسبة” واعتذرت.

وتظهر في الصور امرأتان تقبّلان بعضهما البعض وهما يغطيان صدريهما العاريين بلافتة ذات مظهر رسمي كُتب عليها “فنلندا”.

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