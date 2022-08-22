أقراص الاجهاض المهربة ترسل سيدة وشريكها سجن سطات‎‎

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن وكيل الملك لدى استئنافية سطات، أمر اليوم الاثنين ايداع سيدة وشريكها سجن عين علي مومن وتحديد جلسة الاثنين المقبل للنظر في قضيتهما المتعلقة بحيازة وترويج أقراص طبية مهربة في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وزادت ذات المصادر، أن المشتبه فيهما تمت احالتهما صباح اليوم على أنظار النيابة العامة التي كانت قد قررت في وقت سابق وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد أن تم توقيفهما من قبل المصالح الأمنية بسطات، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال المخالفة للقانون.

ويذكر، أن مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني، كانت قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع مواد صيدلية مهربة بدعوى استعمالها في الإجهاض، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية صاحبة الحساب الإلكتروني وتوقيفها متلبسة بحيازة وترويج مجموعة من تلك الأقراص الطبية.

كما مكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف مزودها الرئيسي بهذه الأقراص بالمنطقة القروية “ثلاثاء لولاد” بضواحي مدينة سطات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 136 قرصا طبيا مهربا، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي..

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